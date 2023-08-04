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Son dakika: Emine Erdoğan ilk kadın Amiral Gökçen Fırat'ı tebrik etti

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Giriş Tarihi: 04.08.2023 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
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Son dakika: Emine Erdoğan ilk kadın Amiral Gökçen Fırat’ı tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ilk kadın Amiral Gökçen Fırat'ı tebrik etti. Erdoğan, "Kadın gücünün hayatın her alanında, her meslekte başarı ve kararlılıkla var olduğuna bir kez daha şahit olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.

Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Alınan kararla; 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286'ya yükselecek. Öte yandan ilk kez bir kadın amiral ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti.

İlk kadın Amiral Gökçen Fırat'ı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da tebrik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "2023 Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında, tuğamiralliğe terfi ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali olan Gökçen Fırat'ı yürekten tebrik ediyorum. Kadın gücünün hayatın her alanında, her meslekte başarı ve kararlılıkla var olduğuna bir kez daha şahit olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum. Görevinde muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

İşte Türkiye’nin ilk kadın amirali İŞTE TÜRKİYE'NİN İLK KADIN AMİRALİ

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