Son dakika: Emine Erdoğan ilk kadın Amiral Gökçen Fırat’ı tebrik etti

Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Alınan kararla; 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286'ya yükselecek. Öte yandan ilk kez bir kadın amiral ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti.