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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten PKK yandaşlarının AİHM binasındaki terör propagandasına tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.08.2023 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten PKK yandaşlarının AİHM binasındaki terör propagandasına tepki

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasına girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları trajik bir hadisedir." dedi.

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