İstanbul Havalimanı’nda kaçak ilaç operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 307 kutu kaçak ilaç ele geçirildi. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu şüpheli gördükleri yabancı uyruklu üç kişiyi takibe aldı.



Türkiye'ye giriş yaparken şüphelilerden bir tanesinin pasaport işlemleri sırasında sorun yaşadığını fark eden ekipler, bu kişinin tedirgin bir şekilde valizleri yanındakilere verdiğini tespit etti. Diğer iki şüpheli ekiplerce takibe alındı. İki şüphelinin, Türkiye'ye giriş yapmak üzere yolcu salonunun çıkışına hareket etmesi üzerine ekiplerce müdahale edildi. X-ray taramasından geçirilen şüphelilere ait valizlerde yoğunluklar olduğu görüldü. Valizlerin açılması ile yapılan detaylı aramada çok sayıda tıbbi ilaçla karşılaşıldı.