04 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri DEVA Partisi'nde istifa depremi! Kırıkkale'de il yönetimi görevi bıraktı

DEVA Partisi'nde istifa depremi! Kırıkkale'de il yönetimi görevi bıraktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.08.2023
ABONE OL
DEVA Partisi’nde istifa depremi! Kırıkkale’de il yönetimi görevi bıraktı

DEVA Partisi'nde kopuş süreci devam ediyor. Seçimlerin ardından başlayan üst üste istifalara, DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile 6 ilçe başkanı da katıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA