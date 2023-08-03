03 Ağustos 2023, Perşembe
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TBMM Genel Kurulu toplanıyor! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 8 Ağustos'ta toplantıya çağırdı...

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Giriş Tarihi: 03.08.2023 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
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TBMM Genel Kurulu toplanıyor! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 8 Ağustos’ta toplantıya çağırdı...

BMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15:00'te toplantıya çağırdı.

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