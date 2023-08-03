Meclis ne zaman açılacak 2023? TBMM yeni yasama dönemi ne zaman başlıyor?

TBMM MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI NASIL OLMUŞTU?

Partilerin 28'inci dönemde çıkardığı Milletvekili sayılarını da açıklayan Yener, "Yapılan seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup, sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygıyla sunarız" diye konuştu.