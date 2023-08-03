Meclis ne zaman açılacak 2023? TBMM yeni yasama dönemi ne zaman başlıyor?
"Meclis ne zaman açılacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. TBMM Mayıs ayındaki seçimlerin ardından mesaiye başladı ve Temmuz'da tatile girdi. Peki Meclis ne zaman açılacak? TBMM'de yeni yasama dönemi hangi tarihte başlayacak? İşte TBMM çalışma takvimi hakkında bilgiler...
"Meclis ne zaman açılacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Yeni yasama döneminde pek çok yeni karara imza atacak olan Meclisi'n ne zaman açılacağı merak konusu oluyor. İşte, Meclis açılış tarihi 2023!
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
TBMM'nin tekrar çalışmalarına devam edeceği tarih ise 1 Ekim Pazar günü saat 14:00 olarak belirlendi.
TBMM MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI NASIL OLMUŞTU?
Partilerin 28'inci dönemde çıkardığı Milletvekili sayılarını da açıklayan Yener, "Yapılan seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup, sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygıyla sunarız" diye konuştu.
TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
14 Temmuz'dan itibaren 1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, 25 Temmuz Salı günü CHP'nin çağrısı üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında olağanüstü toplandı.
Genel Kurulda muhalefet partileri; CHP, YSP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partili milletvekilleri hazır bulundu.
Meclis Başkanvekili Celal Adan, yoklama yaparak, toplantı yeter sayısının bulunduğunu ve oturumu başlattığını söyledi. Çoğunluk sağlandıktan sonra kuliste bekleyen Cumhur İttifakı milletvekilleri de Genel Kurul salonuna girdi. Genel Kurulda, CHP'nin, 'KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması' önerisi üzerine gruplar adına görüşmeler başladı.
CHP'nin 'genel görüşme', önerisi Genel Kurul'da kabul edilmedi. Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
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