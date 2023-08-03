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Kışlada sivil hat dönemi! MSB ayrıntıları duyurdu

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Giriş Tarihi: 03.08.2023 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
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Kışlada sivil hat dönemi! MSB ayrıntıları duyurdu

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı: Vatani görevini yapacak gençlerimizin dikkatine! Sivil hayatta kullandıkları GSM hatlarını artık kısıtlı özellikteki telefonlarla kışlalarda da kullanabilecekler.

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