Dünya merakla bu görüşmeyi bekliyor! Tüm gözler Başkan Erdoğan ile Putin’de! Tahıl Koridoru yeniden açılacak mı?





Ve 1.5 yılı geride bırakan Ukrayna-Rusya savaşı. Taraflarla doğrudan görüşebilen tek ülke olan Türkiye, savaşın başından bu yana ateşkes ve kalıcı barış için uğraş veriyor. Bu bağlamda iki ülke arasında kalıcı barışın temini için atılabilecek adımlar da Erdoğan-Putin ikilisinin gündeminde olacak.



Telefon görüşmesinin dışında Erdoğan ile Putin'in yüz yüze görüşmesi de planlanıyor. Ancak gerçekleşeceği yer henüz netleşmedi.

A Haber canlı yayınına katılan Doç. Dr. Furkan Kaya, Erdoğan ile Putin'in yapacağı görüşmeyi değerlendirdi.

Doç. Dr. Furkan Kaya'nın öne çıkan sözleri:

Ukrayna savaşı başladığından beri bütün dünyanın gözü kulağı Türkiye'de oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakından takip ettiler. NATO üyesi olarak önemli bir jeopolitik güç merkezi olarak Türkiye'yi ve liderler diplomasisini yakından izlediler. Rusya-Ukrayna savaşının küresel bir savaş dönüşmesinin en büyük engelleyici Türkiye oldu. Süreç bir dünya savaşına doğru koşar adım giderken; Moskova'nın drone ile vurulması ve Zelenski'nin 'savaş Moskova'ya taşınıyor' demesi basit işler değil. Rusya'nın buna karşılık nereleri hedef alacağını bilemiyoruz.