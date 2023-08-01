Dünya merakla bu görüşmeyi bekliyor! Tüm gözler Başkan Erdoğan ile Putin'de! Tahıl Koridoru yeniden açılacak mı?
Gözler Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in yarın yapacağı telefon görüşmesine çevrildi. Dünyanın yakından takip edeceği görüşmede masada Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden yürürlüğe girmesi ve Ukrayna ile devam eden savaş konuları olacak. A Haber canlı yayınına katılan Doç. Dr. Furkan Kaya, Erdoğan ile Putin'in yapacağı görüşmeyi değerlendirdi.
Başkan Erdoğan, yarın (2 Ağustos) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi yapacak. O görüşmede hem tahıl koridorunun yeniden canlandırılması hem de Ukrayna-Rusya savaşı gündemde olacak. Bu ay iki liderin yüz yüze görüşme yapması da bekleniyor.
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bu hafta bir telefon görüşmesi yapacak. Gözlerin çevrildiği o görüşmede öne çıkacak başlıklar arasında ise tahıl koridoru, Ukrayna-Rusya savaşında son durum ve gaz merkezi projesi olacak.
Çarşamba günü için planlanan telefon görüşmesindeki en sıcak başlık tahıl koridoru olacak. Rusya, 17 Temmuz'da süresi dolan anlaşmanın uzatılmayacağını duyurmuştu.
1 yıl içinde 33 milyon tondan fazla tahıl taşınan tahıl koridoru gıda fiyatları açısından önem taşıyor. Dünya tahıl ve gıda fiyatlarını doğrudan etkileyen bu gelişmenin ardından gözler diplomatik temasları öne çıkaran Türkiye'ye çevrildi. Başkan Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky ile görüşmesi sonrasında şimdi Putin'le teması kritik önemde. Mekanizmanın işler kılınması için Rusya kendi tahıl ve gübresinin sevkiyatıyla ilgili talepleri konusundaki çekincelerin ortadan kaldırılmasını istiyor. Bu kapsamda Erdoğan-Putin görüşmesinde tahıl koridorunun geleceğine ilişkin neler yapılabilir bu ele alınacak.
Liderlerin gündeminde enerji başlığı da olacak. Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulması hususunda Erdoğan ve Putin, ilkesel bir mutabakata varmıştı. Putin'den gelen son açıklamada fiziki depolama yerine Türkiye'de elektronik satış platformu kurulması alternatifi öne çıktı. Türkakım-2 hattının ekstra kapasitesinin Türkiye merkezli Dijital Gaz Ticaret Platformu üzerinden açık artırma yöntemi kullanılarak satılması seçeneği masada olacak.
Ve 1.5 yılı geride bırakan Ukrayna-Rusya savaşı. Taraflarla doğrudan görüşebilen tek ülke olan Türkiye, savaşın başından bu yana ateşkes ve kalıcı barış için uğraş veriyor. Bu bağlamda iki ülke arasında kalıcı barışın temini için atılabilecek adımlar da Erdoğan-Putin ikilisinin gündeminde olacak.
Telefon görüşmesinin dışında Erdoğan ile Putin'in yüz yüze görüşmesi de planlanıyor. Ancak gerçekleşeceği yer henüz netleşmedi.
A Haber canlı yayınına katılan Doç. Dr. Furkan Kaya, Erdoğan ile Putin'in yapacağı görüşmeyi değerlendirdi.
Doç. Dr. Furkan Kaya'nın öne çıkan sözleri:
Ukrayna savaşı başladığından beri bütün dünyanın gözü kulağı Türkiye'de oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakından takip ettiler. NATO üyesi olarak önemli bir jeopolitik güç merkezi olarak Türkiye'yi ve liderler diplomasisini yakından izlediler. Rusya-Ukrayna savaşının küresel bir savaş dönüşmesinin en büyük engelleyici Türkiye oldu. Süreç bir dünya savaşına doğru koşar adım giderken; Moskova'nın drone ile vurulması ve Zelenski'nin 'savaş Moskova'ya taşınıyor' demesi basit işler değil. Rusya'nın buna karşılık nereleri hedef alacağını bilemiyoruz.
Kerç köprüsünün vurulmasının ardından Rusya'nın önceden sinyallerini verdiği tahıl anlaşmasından çekilmesi gözleri yeniden Türkiye'ye çevirdi. Bilindiği tahıl anlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde gerçekleşti. Artık bunu bütün dünya biliyor. Rusya'nın bu anlaşmadan çekilmesiyle dünyamız hem bir gıda krizine hem insanlık krizine ve tabi dünya savaşına doğru ilerliyor. Burada tek bu işi durduracak olan tek pansuman tedbirleri alacak olan yine Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun bir tahıl koridorun olmadığını bir insanlık koridoru olduğunu söyledi ve Putin'in sağ duyulu davranacağının mesajını verdi. Putin bilindiği çok iyi bir satranç oyuncusu aslında soğukkanlı bir lider ve özellikle tahıl meselesi üzerinden kendi halkı ve dünya nezdinde prestij kaybının gerçekleşmesini istemez. Rusya'daki Afrika zirvesinde özellikle 20 milyar dolardan fazla borcu olan Afrika ülkelerinin borcunu sileceğini ve tahılı bedelsiz şekilde vereceğini söyledi.
Bu aslında bir ön almadır. Burada anlaşmadan çekildiğini ama Afrika ülkelerini düşündüğünün mesajı verdi. Yardımın süreceğini ve burada sorumlunun Avrupa ve NATO olduğunu söyleyip Afrika'yı savaş yüzünden aç bırakacağının mesajını verdi.
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