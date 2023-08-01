Angus Cloud öldü mü, neden öldü? Euphoria'nın Fezco'su Angus Cloud kimdir, hangi dizilerde rol aldı?
"Angus Cloud kimdir, öldü mü?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Euphoria dizisiyle tanınan 25 yaşındaki ünlü oyuncu Angus Cloud, evinde ölü bulundu. Duyurulan haberin ardından hayranları oyuncunun ölüm nedenini araştırıyor. Peki, Angus Cloud kimdir, neden öldü? İşte, merak edilen detaylar...
"Angus Cloud kimdir, öldü mü?" sorusunun cevabı araştırılıyor. HBO yapımı "Euphoria" dizisinin genç yıldızı Angus Cloud, hayatını kaybetti. Açıklanan haberin ardıdnan hayranları, Cloud'un ölüm nedenini araştırıyor. Peki, Angus Cloud kimdir, neden öldü? İşte, detaylar...
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
TMZ'nin haberine göre, 25 yaşındaki oyuncunun ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki evinde ölü bulunduğu belirtildi.
AİLESİNDEN AÇIKLAMA
Genç yıldızın ailesinden yapılan açıklamada, "Bugün inanılmaz bir insana veda etmenin derin bir üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir sanatçı, bir arkadaş, bir kardeş ve bir oğul olarak Angus, pek çok açıdan hepimiz için özeldi. Geçen hafta babasını defnetti ve bu kayıpla yoğun bir şekilde mücadele etti. Elimizdeki tek teselli, Angus'un artık en iyi arkadaşı olan babasıyla yeniden bir araya geldiğini bilmek. Angus akıl sağlığıyla mücadelesi konusunda açıktı ve umarız ölümünün başkalarına yalnız olmadıklarını ve bununla kendi başlarına sessizce mücadele etmemeleri gerektiğini hatırlatır." denildi.
HBO ÖLÜM HABERİNİ DOĞRULADI
HBO'dan yapılan açıklamada "Angus Cloud'un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. O çok yetenekli bir aktördü ve hem HBO hem de Euphoria ailesinin sevilen bir üyesiydi" denildi.
ANGUS CLOUD KİMDİR?
Angus Cloud 10 Temmuz 1998 yılında Amerika'da dünyaya geldi. Angus Cloud, Oakland Sanat Okulu'nda Üretim Tasarımı Okulu'nda eğitim aldı.
Angus Cloud bir restoranda çalışırken, kendisini dolandırdığını düşündüğü Euphoria oyuncu yönetmeni Jennifer Venditti tarafından keşfedilmiştir.
2019-2022 yılları arasında yayınlanan Euphoria isimli dizide canlandırdığı Fezco karakteri ile büyük bir üne kavuşan Angus Cloud 31 Temmuz 2023 tarihinde evinde ölü bulundu.
ANGUS CLOUD NEDEN ÖLDÜ?
Ünlü oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ünlü oyuncuya yakın kaynaklar, Angus Cloud'un geçtiğimiz günlerde vefat eden babasının ölümü ile sarsıldığını belirtti.
Ünlü oyuncu babasının ölümünden bir hafta sonra yaşamını yitirdi.
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- Angus Cloud öldü mü, neden öldü? Euphoria'nın Fezco'su Angus Cloud kimdir, hangi dizilerde rol aldı?
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