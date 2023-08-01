Disney Plus üyelik iptali nasıl yapılır? Disney Plus abonelik iptal etme nereden, nasıl yapılıyor?
"Disney Plus üyelik iptali nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ermeni lobisinin Atatürk dizisinin iptal edilmesi için Disney'e yoğun baskı uygulaması sonucu Disney, Temmuz ayının başında bu baskılara yanıt olarak bir açıklama yayınlamış ve Atatürk dizisinin Disney Plus'ta yayınlanacağını duyurmuştu. Peki, Disney Plus üyelik iptali nasıl yapılır? Disney Plus abonelik iptal etme nereden, nasıl yapılıyor?
"Disney Plus üyelik iptali nasıl yapılır? Disney Plus abonelik iptal etme nereden, nasıl yapılıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ermeni lobisinin Atatürk dizisinin iptal edilmesi için Disney'e yoğun baskı uygulaması sonucu Disney, Temmuz ayının başında bu baskılara yanıt olarak bir açıklama yayınlamış ve Atatürk dizisinin Disney Plus'ta yayınlanacağını duyurmuştu. Peki, Disney Plus üyelik iptali nasıl yapılır? Disney Plus abonelik iptal etme nereden, nasıl yapılıyor?
SKANDAL KARAR ALINDI
Ermeni lobisinin yoğun baskısı sonucu ABD merkezli Disney skandal bir karara imza attı. Disney 'Atatürk' dizisinin yayınlamadan kaldırılmasına karara verdi. Skandal karara sosyal medyadan büyük tepkiler yağdı.
AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ
Disney'in "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırmasına AK Parti çok sert tepki gösterdi.
AK Parti Sözcü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın…" dedi.
DİSNEY PLUS ÜYELİK İPTALİ NASIL YAPILIR?
Doğrudan Disney+ tarafından faturalandırılıyorsanız ve üyeliğinizi iptal etmek istiyorsanız (üçüncü taraflar üzerinden faturalandırılan üyeler için adımlar farklılık gösterebilir):
Bir bilgisayar veya mobil tarayıcı üzerinden Disney+ hesabınızda oturum açın
Profilinizi seçin
Hesap bölümünü seçin
Üyelik bölümünden Disney+ üyeliğinizi seçin
Üyeliği İptal Et'i seçin
İptal etme nedeninizi paylaşmanız, anketi doldurmanız (isteğe bağlı) ve iptal işlemini tamamlamanız istenir
Mevcut fatura döngünüzün sonuna dek Disney+'a erişmeye devam edebilirsiniz, ancak bundan sonra sizden ücret alınmaz. İptal işlemi hakkında daha fazla bilgiyi Üyelik Sözleşmesi'nde bulabilirsiniz.
Üçüncü taraflar üzerinden faturalandırma
Disney+'a üçüncü bir taraf üzerinden kaydolduysanız üyeliğinizi iptal etme adımları farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi edinmek için ilgili üçüncü tarafın yardım merkezine gidin veya kendileriyle iletişime geçin.
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- Disney Plus üyelik iptali nasıl yapılır? Disney Plus abonelik iptal etme nereden, nasıl yapılıyor?
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