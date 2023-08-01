Musa Avsever kimdir, kaç yaşında? Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever hangi görevlerde bulundu?

2003 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Kararlarıyla Tuğgeneralliğe yükselen Avsever, 2003-2005 yılları arasında Kara Kuvvetleri İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı, 2005-2007 yılları arasında Genelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri Destek Komutanlığı görevlerinde bulundu.

2007 yılı YAŞ Kararlarıyla Tümgeneralliğe terfi eden Avsever, 2007-2009 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Başkanlığı, 2009-2011 yılları arasında Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 2011-2012 yılları arasında Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini icra etti.