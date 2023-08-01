Musa Avsever kimdir, kaç yaşında? Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever hangi görevlerde bulundu?
Musa Avsever kimdir? sorusunun cevabı araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı bu hafta yapılacak. YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında Musa Avsever bulunuyor. Peki, Musa Avsever kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar...
"Musa Avsever kimdir, hangi görevlerde bulundu?" sorusunun cevabı sorgulanmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı bu hafta yapılacak. YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında Musa Avsever bulunuyor. Peki, Musa Avsever kimdir, kaç yaşında, nereli?
ORGENERAL MUSA AVSEVER KİMDİR?
1957'de Konya'da doğan Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, 1978'de muhabere subayı olarak Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu.
Orgeneral Avsever, Muhabere Subay Temel Kursunu tamamlamasının ardından 1979-1982 yılları arasında 7'nci Kolordu Komutanlığında, 1982-1986 yılları arasında 8'inci Kolordu Komutanlığında, 1986-1988 yılları arasında Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Okul Komutanlığında Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulundu.
Kara Harp Akademisinden 1990'da mezun olmasının ardından 1990-1992 yılları arasında 2'nci Piyade Tümen Komutanlığında Şube Müdürlüğü, 1992-1996 yılları arasında 2'nci Ordu Karargahında Lojistik Başkanlığı Plan Subaylığı, 1996-1999 yılları arasında Kara harp Okulu Öğrenci Tabur Komutanlığı ile Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1999-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Orgeneral Avsever, 2001-2003 yılları arasında 5'inci Hudut Alay Komutanlığı görevini yürüttü.
2003 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Kararlarıyla Tuğgeneralliğe yükselen Avsever, 2003-2005 yılları arasında Kara Kuvvetleri İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı, 2005-2007 yılları arasında Genelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri Destek Komutanlığı görevlerinde bulundu.
2007 yılı YAŞ Kararlarıyla Tümgeneralliğe terfi eden Avsever, 2007-2009 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Başkanlığı, 2009-2011 yılları arasında Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 2011-2012 yılları arasında Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini icra etti.
2012 yılı yaş kararları ile Korgeneralliğe terfi eden Avsever; 2012-2015 yılları arasında Genelkurmay MEBS Başkanlığı, 2015-2016 yılları arasında 2'nci Kolordu Komutanlığı görevinde bulunmuştur.
2016 yılı yaş kararları ile 29 temmuz 2016 tarihinden itibaren Orgeneralliğe terfi eden Avsever; 2016-2021 yılları arasında 1'inci Ordu Komutanlığı görevini yürütmüştür.
Orgeneral Musa Avsever; 05 ağustos 2021 tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.
Orgeneral Avsever, evli ve iki çocuk babasıdır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ercüment Tatlıoğlu kimdir? Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu kaç yaşında, nereli?
- Emekliye Ağustos müjdesi az önce duyuruldu! % 25 zam sonrası 10.000 TL kazanç! 7. 500 TL ve üzeri maaş alanlara...
- Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlıyor 2023? Yeni sezon tarihi belli oldu mu? Yalı Çapkını son bölüm izle!
- 1999-2000-2005-2008 sigorta girişi olanlara müjde! 10 -15 yılda emeklilik için YENİ FORMÜL! 3.600 gün, prim indirimi, yaş şartı...
- Polislik başvurusu ais.pa.edu.tr ekranı! PMYO polislik başvuru şartları neler? Sınav ücreti, boy, kilo, yaş şartı...
- Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? Ağustos ayı Aile Destek parası hangi tarihte yatacak? Zamlı ödeme miktarları...
- AÖF yaz okulu sınavları online mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
- 1-2 AĞUSTOS 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı, zamlı mı yatacak? e-Devlet / SMS ile sorgulama maaş ekranı!
- Angus Cloud öldü mü, neden öldü? Euphoria'nın Fezco'su Angus Cloud kimdir, hangi dizilerde rol aldı?
- TOKİ AÇIK ARTIRMA CANLI İZLE 2023 | 1 Ağustos TOKİ 42 ilde açık artırma kurası nerede, saat kaçta? 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler satışa çıkıyor!
- Okulların açılmasına kaç gün var? Yaz tatili ne zaman bitiyor 2023? MEB okulların açılış tarihini duyurdu!
- BDDK kredi kartı taksit düzenlemesi son dakika 2023! Kredi kartı harcamalarına taksit sınırı ne oldu? Yurt dışı seyahat, havayolu, konaklama...