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İstanbul Havalimanı yine rakiplerini solladı! Zirveye yerleşti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.07.2023
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İstanbul Havalimanı yine rakiplerini solladı! Zirveye yerleşti

Dünyanın en büyük havalimanlarından olan İstanbul Havalimanı, 17-23 Temmuz tarihleri arasında günlük ortalama 1472 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

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