CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde bir kriz daha! Tunç Soyer verdiği sözleri tutmadı 18 bin çalışan iş bıraktı

O GÜN BUGÜN

Büyükşehir işçilerinin ay sonunu zor getirdiğini ifade eden Saral, "İzmir Büyükşehir Belediye işçileri olarak gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat esasına göre, doğumdan ölüme soğuk, sıcak demeden büyük bir özveriyle belediyenin gülen yüzü ve hizmet edenleriyiz. İşte bu yüzden hizmeti üreten biz emekçiler isek ödemeler noktasında öncelik, alın teri döken bu gülen yüzlerin olmalıdır. Biz emekçiler olarak geriye dönük alacaklarımız için Toplu iş sözleşmemizde yazan sürenin sonuna kadar sabırla bekledik. Ve gün geldi, işte o günün sabahında hep birlikte üretimden gelen gücümüzü kullanarak buradayız, alacaklarımızı istiyoruz. Fazlasını değil hakkımız olanı istiyoruz" diye konuştu.