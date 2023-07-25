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Kocaeli'de FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon! Hristiyan gibi davranıp Yehova'nın Şahitleri sohbetine katıldılar

A Haber
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Giriş: 25.07.2023 13:28
Kocaeli'de FETÖ'nün kripto yapısına operasyon yapıldı. 14 kişi göz altına alındı.  Kripto FETÖ'cüler nasıl yakalandı? A Haber muhabiri Hakan Süer detayları aktardı.
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