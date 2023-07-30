30 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan şehit Eraslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Başkan Erdoğan şehit Eraslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.07.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan şehit Eraslan’ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018'de Hakkari Şemdinli'de bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda gazi olan, tedavi gördüğü hastanede dün şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA