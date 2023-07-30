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Askerlik süresi uzayacak mı? MSB'den açıklama geldi

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 30.07.2023
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Askerlik süresi uzayacak mı? MSB’den açıklama geldi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, son günlerde bazı medya kuruluşlarında çıkan askerlik süresinin uzatılacağı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Böyle bir çalışma yoktur." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik süresinin uzatılacağı iddialarına ilişkin, "Askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur" açıklamasında bulundu.



Son dönemde kamuoyunda ve internet haber sitelerinde askerlik hizmet süresinin uzatılacağına dair çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bahse konu iddialar, birinci ağızdan yalanlandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, hali hazırda askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik olarak MSB tarafından yapılan bir çalışma bulunmadığı bildirildi.

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