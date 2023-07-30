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Askerlik süresi uzatılacak mı? MSB’den açıklama

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Giriş: 30.07.2023 13:30
Milli Savunma Bakanlığı, askerlik süresinin uzatılacağı iddialarına ilişkin, "Askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur" açıklamasında bulundu.
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