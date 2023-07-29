29 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bileciklilerin yaz günü su imtihanı: Yine susuz kaldılar! CHP'li belediye vatandaşın mağduriyetini izlemekle yetindi

Bileciklilerin yaz günü su imtihanı: Yine susuz kaldılar! CHP'li belediye vatandaşın mağduriyetini izlemekle yetindi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.07.2023 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
ABONE OL
Bileciklilerin yaz günü su imtihanı: Yine susuz kaldılar! CHP’li belediye vatandaşın mağduriyetini izlemekle yetindi

Bilecik'te Karasu içme hattında oluşan arıza nedeniyle bazı mahallelerde yine su kesintisi yaşandı. Geçtiğimiz haftadan bu yana su sıkıntısı yaşayan Bilecik'te CHP'li Belediye, kendi sorumluluk sahasında olmadığını belirterek vatandaşın mağduriyetini izlemekle yetindi. Bilecik Halkı, yoğun sıcakların yaşandığı bu günlerde susuzluktan adeta kırılırken, belediyeye tepkiler de çığ gibi büyüyor.

Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği sorumluluğunda yer alan hatta oluşan patlak sebebiyle kent merkezindeki bazı mahallelere geçtiğimiz günlerde 4 gün susuz kalmıştı.

Arızanın onarılmasının ardından bir hafta geçmeden aynı hatta yeniden bir patlak oluştu. Bu nedenle Bilecik'te bazı mahallerde sular yeniden giderken, vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Hava sıcaklıklarının ara ara 38 ile 41 derece arasında Bilecik'te bu kavurucu sıcaklarda susuz kalan halk yetkilerin bu hattı devamlı arızalar oluştuğu için yenilenmesini istediler.

Bilecik'in büyük kısmına su tedarik eden Karasu hattında yaşanan arıza ve sorunlar nedeniyle kentte uzun süreli su kesintileri yaşanıyor.

Yaklaşık 3 yıldır belirli bölgelerde sürekli arıza veren su hattına alternatif olarak hiçbir çalışma yapmayan CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, son yaşanan su kesintilerini de uzaktan izliyor.

Kendisinden önceki CHP'li Başkan Semih Şahin'in kurduğu su birimini, göreve gelir gelmez kapatan Subaşı, su Karasu İçme ve Kullanma Suyu Birliğine ait olan arızalar ile ilgili ise, "Sorumluluk sahamız dışında olan arızalar nedeniyle şehrimiz susuz kalıyor.

Karasu İçme ve Kullanma Suyu Birliğinden bir açıklama bekliyoruz" açıklaması yapanak, sorumluluğu üzerinden attı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA