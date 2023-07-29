Bileciklilerin yaz günü su imtihanı: Yine susuz kaldılar! CHP’li belediye vatandaşın mağduriyetini izlemekle yetindi

Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği sorumluluğunda yer alan hatta oluşan patlak sebebiyle kent merkezindeki bazı mahallelere geçtiğimiz günlerde 4 gün susuz kalmıştı.

Arızanın onarılmasının ardından bir hafta geçmeden aynı hatta yeniden bir patlak oluştu. Bu nedenle Bilecik'te bazı mahallerde sular yeniden giderken, vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.