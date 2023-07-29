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Suudi Arabistan'dan Türkiye için vize kararı! 12 ülkeyi daha sisteme dahil ettiler! 16 Ağustos'ta başlayacak...

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Giriş Tarihi: 29.07.2023 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
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Suudi Arabistan’dan Türkiye için vize kararı! 12 ülkeyi daha sisteme dahil ettiler! 16 Ağustos’ta başlayacak...

Suudi Arabistan, e-vize sistemine Türkiye dahil olmak üzere 12 ülkeyi daha dahil etti. Suudi Arabistan artık vize etiketleri yerine QR kodlu basılı bir e-vize kullanacağını duyurdu. İşte detaylar...

Suudi Arabistan hükümeti Perşembe günü e-vize sisteminin 12 ülkeyi daha içerecek şekilde genişletildiğini ve toplam 19 ülke olduğunu duyurdu. Yeni sistem kapsamında, Suudi Arabistan'a gelen yolcuların artık pasaportlarında vize etiketi olması gerekmeyecek.

E-VİZE UYGULAMASI BAŞLIYOR

Suudi Arabistan'ın Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Suudi Arabistan'ın artık vize etiketleri yerine QR kodlu basılı bir e-vize kullanacağını duyurdu . Bu kod, gezginler hakkında gerekli tüm verileri ve ayrıntıları içerecektir.

AŞAMALI OLARAK KALDIRILACAK

E-vize ayrıca çalışma, ziyaret ve ikamet vizeleri için yeni format olarak hizmet edecek. Ziyaretçi pasaportlarındaki vize etiketlerinin aşamalı olarak kaldırılmasına ilişkin zaman çizelgesi 24 Temmuz'dan 4 Eylül'e kadar sürecek.

Vize etiketlerinin aşamalı olarak kaldırılması için zaman çizelgesi;

Pakistan– 24 Temmuz

Yemen— 26 Temmuz

Sudan— 2 Ağustos

Uganda— 7 Ağustos

Lübnan— 9 Ağustos

Nepal— 14 Ağustos

Türkiye— 16 Ağustos

Sri Lanka— 21 Ağustos

Kenya— 23 Ağustos

Fas— 28 Ağustos

Tayland— 30 Ağustos

Vietnam— 4 Eylül

NE OLMUŞTU?

Mayıs ayında Suudi Arabistan ilk olarak BAE, Ürdün, Mısır, Bangladeş, Hindistan, Endonezya ve Filipinler dahil olmak üzere 7 ülke için yeni e-vizeyi uygulamaya koymuştu.

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