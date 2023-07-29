Suudi Arabistan'dan Türkiye için vize kararı! 12 ülkeyi daha sisteme dahil ettiler! 16 Ağustos'ta başlayacak...
Suudi Arabistan, e-vize sistemine Türkiye dahil olmak üzere 12 ülkeyi daha dahil etti. Suudi Arabistan artık vize etiketleri yerine QR kodlu basılı bir e-vize kullanacağını duyurdu. İşte detaylar...
Suudi Arabistan hükümeti Perşembe günü e-vize sisteminin 12 ülkeyi daha içerecek şekilde genişletildiğini ve toplam 19 ülke olduğunu duyurdu. Yeni sistem kapsamında, Suudi Arabistan'a gelen yolcuların artık pasaportlarında vize etiketi olması gerekmeyecek.
E-VİZE UYGULAMASI BAŞLIYOR
Suudi Arabistan'ın Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Suudi Arabistan'ın artık vize etiketleri yerine QR kodlu basılı bir e-vize kullanacağını duyurdu . Bu kod, gezginler hakkında gerekli tüm verileri ve ayrıntıları içerecektir.
AŞAMALI OLARAK KALDIRILACAK
E-vize ayrıca çalışma, ziyaret ve ikamet vizeleri için yeni format olarak hizmet edecek. Ziyaretçi pasaportlarındaki vize etiketlerinin aşamalı olarak kaldırılmasına ilişkin zaman çizelgesi 24 Temmuz'dan 4 Eylül'e kadar sürecek.
Vize etiketlerinin aşamalı olarak kaldırılması için zaman çizelgesi;
Pakistan– 24 Temmuz
Yemen— 26 Temmuz
Sudan— 2 Ağustos
Uganda— 7 Ağustos
Lübnan— 9 Ağustos
Nepal— 14 Ağustos
Türkiye— 16 Ağustos
Sri Lanka— 21 Ağustos
Kenya— 23 Ağustos
Fas— 28 Ağustos
Tayland— 30 Ağustos
Vietnam— 4 Eylül
NE OLMUŞTU?
Mayıs ayında Suudi Arabistan ilk olarak BAE, Ürdün, Mısır, Bangladeş, Hindistan, Endonezya ve Filipinler dahil olmak üzere 7 ülke için yeni e-vizeyi uygulamaya koymuştu.
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