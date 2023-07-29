Suudi Arabistan’dan Türkiye için vize kararı! 12 ülkeyi daha sisteme dahil ettiler! 16 Ağustos’ta başlayacak...

AŞAMALI OLARAK KALDIRILACAK

E-vize ayrıca çalışma, ziyaret ve ikamet vizeleri için yeni format olarak hizmet edecek. Ziyaretçi pasaportlarındaki vize etiketlerinin aşamalı olarak kaldırılmasına ilişkin zaman çizelgesi 24 Temmuz'dan 4 Eylül'e kadar sürecek.