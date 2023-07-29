Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin’den Türkçe mesaj: Bizlerle omuz omuza verip savaştığınızı asla unutmayacağız

"KAN KARDEŞLİK"

Bakan Fidan, başta Kore şehitleri olmak üzere vatan ve millet için şehit düşen tüm kahramanları rahmet ve minnetle yad etti, gazilere uzun ve sağlıklı ömürler diledi.

Fidan, bu güçlü bağın iki ülkeyi stratejik ortaktan öte "kan kardeşi" yaptığının altını çizdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Güney Kore'nin sergilediği dayanışma için teşekkür eden Fidan, Güney Kore'nin deprem sonrasında yeniden imar çalışmalarına da katkıda bulunduğunu söyledi.

Fidan, Güney Kore'nin Kahramanmaraş, Antakya, Malatya ve İskenderun'da 4 geçici barınma projesi yürüttüğünü belirterek, İskenderun Kore Mahallesi'nin açılışının geçen hafta gerçekleştirildiğini hatırlattı.