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Son dakika | Türk helikopteri Yunanistan'da düştü

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Giriş Tarihi: 28.07.2023 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
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Son dakika | Türk helikopteri Yunanistan’da düştü

Son dakika haberi...Yunanistan’ın Paros Adası’ndan Türkiye’ye dönen bir Türk şirketine ait helikopter Sisam Adası’nda düştü.

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