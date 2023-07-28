Gürsoy Vakfı Başkanı Hasan Gürsoy Süleymaniye Camii'nde aşure dağıttı
Süleymaniye Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından Gürsoy Vakfı vatandaşlara aşure ve su dağıttı. Mimar Sinan'ın kabri başında dua edilirken, Gürsoy Vakfı Başkanı Hasan Gürsoy da aşure dağıtımına katıldı.
Gürsoy Vakfı, Süleymaniye Camii'nde Aşure Günü nedeniyle aşure ve su dağıtımı yaptı. Gürsoy Vakfı Başkanı Hasan Gürsoy'un da katıldığı aşure dağıtımı sonrası Mimar Sinan'ın kabri başında dua edildi.
CUMA NAMAZI SONRASI AŞURE DAĞITTILAR
Cuma namazının kılınması sonrası Süleymaniye Camii önüne kurulan stantta aşure dağıtıldı. Gürsoy Vakfı tarafından kurulan aşure ve su standına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.
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