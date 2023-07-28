Gürsoy Vakfı Başkanı Hasan Gürsoy Süleymaniye Camii’nde aşure dağıttı

Gürsoy Vakfı, Süleymaniye Camii'nde Aşure Günü nedeniyle aşure ve su dağıtımı yaptı. Gürsoy Vakfı Başkanı Hasan Gürsoy'un da katıldığı aşure dağıtımı sonrası Mimar Sinan'ın kabri başında dua edildi.