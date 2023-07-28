Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? 28 Temmuz 2023 CUMA HUTBESİ KONUSU | "Muharrem Ayının Önemi ve Ehl-i Beyt-i Mustafa"
"Cuma hutbesi konusu nedir?" sorusunun cevabı müslüman alemi tarafından araştırılıyor. Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz gün açıklandı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta konu başlığı "Hicret: İdealler Uğruna Çıkılan Kutlu Bir Sefer" olarak belirlenmişti. Peki, 28 Temmuz 2023 Cuma hutbesi konusu nedir? İşte, detaylar...
Cuma hutbesi konusu hakkında açıklama dün Diyanet tarafından yapıldı. Cuma hutbesi geçtiğimiz hafta "Hicret: İdealler Uğruna Çıkılan Kutlu Bir Sefer" olarak belirlenmişti. Birçok kişi arama motorlarında bu haftaki hutbeye ilişkin araştırma yapıyor. İşte 28 Temmuz 2023 Cuma hutbesi ve detaylar...
CUMA HUTBESİ KONUSU (28 TEMMUZ 2023)
Diyanet, Cuma hutbesi konusunu duyurdu!
İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan Cuma hutbesi konusu:
"Muharrem Ayının Önemi ve Ehl-i Beyt-i Mustafa"
"Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Allah'a ve Resûlüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz gider. Sabredin, çünkü Allah, sabredenlerle beraberdir."[1]
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyuruyor: "Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendisidir."[2]
Değerli Müminler!
Kerbelâ hadisesi, bizler için çağları aşan mesajlar ihtiva etmektedir. Kerbelâ, her şeyden önce adaletsizliğe karşı onurlu bir mücadelenin adıdır. Kerbelâ, haksızlığın karşısında cesur ve kararlı bir duruşun, zulmün karşısında asil bir yürüyüşün sembolüdür. Kerbelâ, adaletin, cesaretin, yiğitliğin ve yüksek ahlakın Hz. Hüseyin Efendimizin şahsında vücut bulmuş halidir.
O gün Kerbelâ'da şehit edilenler, müminler tarafından hep hayırla ve rahmetle yâd edilecektir. O mübarek canlara eziyeti reva görüp onları şehit edenler ise Müslümanların vicdanlarında mahkûm olmaya devam edecektir.
Aziz Kardeşlerim!
Bugün bize düşen Kerbelâ'yı doğru okumak, doğru anlamak ve ondan gereken dersleri çıkarmaktır. Ehl-i beyt-i Mustafa'nın muhabbetini her daim yüreklerimizde canlı tutmaktır. Hz. Hüseyin ve Ehl-i beyt'in temsil ettiği değerleri hayata hâkim kılmaya gayret etmektir. Bütün ümmeti üzüntüye boğan böylesi bir hadiseyi kin ve nefrete, ayrılık gayrılığa değil; birlik ve beraberliğe vesile kılmaktır. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَم۪يعاً وَلَا تَفَرَّقُواۖ "Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin"[5] ilahi fermanına gönülden bağlı kalmaktır. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ "Müminler ancak kardeştirler"[6] ilahi hitabındaki din kardeşliğini yürekten hissetmektir. Irk, dil, renk, mezhep ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin müminler topluluğu olarak omuz omuza vermek, dayanışma ahlakını kuşanmaktır. Kardeşlik hukukumuza zarar verecek her türlü söz, tutum ve davranıştan kaçınmaktır.
Bu vesileyle başta şehitlerin efendisi, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sas)'in ciğerparesi Hz. Hüseyin Efendimiz ve Kerbelâ şehitleri olmak üzere, hak ve hakikat uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
Diğer yandan bu hafta sonu KPSS'ye girecek olan bütün kardeşlerimize başarılar diliyorum. Rabbim zihinlerini açık, ömürlerini bereketli eylesin.
[1] Enfâl, 8/46.
[2] Tirmizî, Menâkıb, 30.
[3] Müslim, Sıyâm, 202.
[4] Tirmizî, Birr, 11.
[5] Âl-i İmrân, 3/103.
[6] Hucurât, 49/10."
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- Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? 28 Temmuz 2023 CUMA HUTBESİ KONUSU | "Muharrem Ayının Önemi ve Ehl-i Beyt-i Mustafa"
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