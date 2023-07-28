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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kerbela katliamı Müslümanların ortak hüznü ortak sızısı dökülen ortak kanıdır

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Giriş Tarihi: 28.07.2023 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kerbela katliamı Müslümanların ortak hüznü ortak sızısı dökülen ortak kanıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hicri 61 yılı 10 Muharrem’de yaşanan Kerbela katliamı Müslümanların ortak hüznü, ortak sızısı, dökülen ortak kanıdır" dedi. Bahçeli, "Kerbela’dan çıkarılacak doğru mesajlar bir daha benzeri dramların yaşanmasını kuşkusuz engelleyecek, batıl ve hain planları da bozacaktır" ifadelerini kullandı.

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