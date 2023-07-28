Hatice Karahan kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı yapan Karahan, 2015 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nün kurucu başkanıdır.

2014 yılında Türkiye'nin ilk kapsamlı dış ticaret raporunu kaleme alan Hatice Karahan'ın ekonomik değerlendirmeleri, Roubini's Economonitor, Dünya Gazetesi ve Derin Ekonomi gibi çeşitli yayın platformlarında da yer bulmaktadır.