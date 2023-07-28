Hatice Karahan kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
Yeni Başkan Yardımcıları, Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan oldu. Bu son dakika gelişmesi sonrası ''Hatice Karahan kimdir?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar.
" Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan kimdir?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Merkez Bankası Başkan Yardımcıları atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı. Peki, Hatice Karahan kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, detaylar...
MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCILIKLARINA YENİ ATAMA
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; MB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Merkez Bankası'nın Yeni Başkan Yardımcıları, Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan oldu.
HATİCE KARAHAN KİMDİR?
1978 yılında İstanbul dünyaya gelen Prof. Dr. Hatice Karahan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini de Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisat bölümünde tamamlayan Hatice Karahan, ardından doktora çalışmalarını yapmak üzere ABD'ye gitti.
2006 yılında Ekonomi doktorasını tamamladığı Syracuse University'de ekonomi dersleri veren Karahan, Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak çalıştı.
Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ders verdi ve TÜBİTAK'ta danışmanlık görevi üstlendi.
2014 yılında makroekonomi alanında doçentlik unvanı almaya hak kazandı.
TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı yapan Karahan, 2015 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nün kurucu başkanıdır.
2014 yılında Türkiye'nin ilk kapsamlı dış ticaret raporunu kaleme alan Hatice Karahan'ın ekonomik değerlendirmeleri, Roubini's Economonitor, Dünya Gazetesi ve Derin Ekonomi gibi çeşitli yayın platformlarında da yer bulmaktadır.
Ayrıca SETA'da ekonomi araştırmaları yürüten Karahan, 2014 yılından bu yana Yeni Şafak Gazetesi'nde ekonomi ile ilgili yazılar kaleme almaktadır.
2016 yılında "Yılın Ekonomi Yazarı" seçildi.
2017 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı olan Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı kararı ile TCMB Başkan Yardımcısı olarak atandı.
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