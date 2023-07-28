28 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç hayatını kaybetti

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.07.2023
ABONE OL
Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç hayatını kaybetti

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA