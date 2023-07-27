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Son dakika: Terörle kesintisiz mücadele! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 7 ayda 892 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 27.07.2023 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
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Son dakika: Terörle kesintisiz mücadele! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 7 ayda 892 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığında "Basın Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 1 Ocak'tan itibaren Terörle Mücadele Harekatı bölgesinde 44'ü son bir haftada olmak üzere 892 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı. Aktür ayrıca, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 38 bin 235'e yükseldi" dedi.

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