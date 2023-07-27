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İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.07.2023
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İstanbul’da DEAŞ ve El Kaide operasyonu

Son dakika haberi... İstanbul'da, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyon kapsamında 16 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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