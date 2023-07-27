27 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Dışişleri Bakanlığından İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Provokatif baskını şiddetle kınıyoruz

Son dakika! Dışişleri Bakanlığından İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Provokatif baskını şiddetle kınıyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.07.2023
ABONE OL
Son dakika! Dışişleri Bakanlığından İsrail’e Mescid-i Aksa tepkisi: Provokatif baskını şiddetle kınıyoruz

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı’nın radikal yerleşimcilerle ve güvenlik güçleri koruması altında Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA