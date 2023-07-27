FETÖ'ye göz açtırılmıyor! 2 ayda 905 operasyon 212 tutuklama
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 ayda FETÖ'ye yönelik 905 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarda toplam 1329 şahsın gözaltına alındığını ve bu kişilerden 212'sinin tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 ayda FETÖ'ye yönelik 905 operasyon düzenlendiğini ve operasyonlarda gözaltına alınan 1329 kişiden 212'sinin tutuklandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi 'Su uyur ama FETÖ'vari terör örgütleri uyumaz.' Bu anlayışla FETÖ'ye yönelik son 2 ayda: 905 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda, 1329 şahıs gözaltına alındı. 212'si tutuklandı, 261'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.
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