İstanbul’da toplu ulaşıma zam ertelendi

İBB yönetimi enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle toplu taşıma ücretlerine yüzde 57.07, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri yüzde 40, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yüzde 100, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası personel servisleri için yüzde 200, okul servisleri için ise yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol yüzde 65 oranından zam yapılmasını teklif etmişti.

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