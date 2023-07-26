İYİ Parti'den istifa eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya AK Parti'ye katıldı! Rozet Başkan Erdoğan'dan...
14 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan İYİ Parti'de istifa depremleri sürerken, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya partisinden ayrıldığı açıkladı. Kaya yaptığı "Birilerinin siyasi hesaplaşması uğruna kimsenin kaprisini çekmek zorunda hiç değilim." ifadeleriyle partisinden ayrılırken AK Parti'ye katıldı. AK Parti’ye geçen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı. İşte detaylar...
Milletvekili seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan İYİ Parti'de istifa depremi sürerken son olarak İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İYİ Parti'den istifa ettiğini bildirdi.
"KİMSENİN KAPRİSİNİ ÇEKMEK ZORUNDA DEĞİLİM"
Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun parti içinde yaşanan olaylara karşı aldığı tutum ile kendisine göstermiş olduğu tepkilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
"KİMSENİN KAPRİSİNİ ÇEKMEK ZORUNDA DEĞİLİM"
Özlem Çerçioğlu ile İncirliova'ya hizmet etme şansının kalmadığını aktaran Kaya, "Ben İncirliova'ya hizmet etmek için bu kadar çabalarken Özlem Çerçioğlu-Fatih Atay kavgasıyla uğraşmak zorunda değilim. Birilerinin siyasi hesaplaşması uğruna kimsenin kaprisini çekmek zorunda hiç değilim. Bu zamana kadar var gücümle İncirliova için çalıştım." dedi.
"KÜÇÜK DAĞLARI BEN YARATTIM ZİHNİYETİ"
Kaya, İncirliova'ya hizmet etmek için de çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ben bu göreve hizmet için geldim. İncirliova'ya hizmet etmek için de var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bu sebeple İYİ Parti'nden ayrılıyor, Millet İttifakı'ndan çekiliyorum. Aldığım bu karar partilerin kurumsal kimliklerine bir eleştiri kesinlikle değildir. 'Küçük dağları ben yarattım, her şeyi ben bilirim, ben ne dediysem o olacak' zihniyetine bir tepkidir. Buyurun kısır siyasetiniz sizin olsun."
Bu sözler sonrası AK Parti'ye geçen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş, Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da katıldı.
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