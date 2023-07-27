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Ankara'da patlama! Olay yerinde alevler yükseliyor! Çok sayıda ekip bölgede...

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Giriş: 27.07.2023 00:02
Güncelleme:27.07.2023 00:06
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerinden alevler yükseliyor.
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