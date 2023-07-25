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Son dakika! Hudut Kartalları geçit vermedi: 7 FETÖ'cü yakalandı

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Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
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Son dakika! Hudut Kartalları geçit vermedi: 7 FETÖ’cü yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan’dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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