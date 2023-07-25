Kira davalarında arabuluculuk dönemi! Bakan Yılmaz Tunç resmen duyurdu: 1 Eylül’den itibaren başlıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Eylül'den itibaren kira davalarında zorunlu arabuluculuk döneminin başlayacağını hatırlatarak, "Kira uyuşmazlıklarının mahkemeye intikal etmeden arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşması, tarafların daha az masrafla ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak, bu durumda mahkemelerin iş yükü de azalmış olacak." dedi.