Marmaray Avrupa kıtası nüfusundan daha fazla yolcu taşıdı

"MARMARAY İLE YÜK TAŞIMACILIĞI DA KESİNTİSİZ HALE GELDİ"

Londra'dan Pekin'e kesintisiz demir yolu taşımacılığı imkanı sunan Marmaray'ın sadece yolcu değil, yük taşımacılığında da ön plana çıktığına işaret eden Uraloğlu, "Marmaray ile sadece şehir içi yolcu taşımacılığı değil, ana hat ve yük taşımacılığı da kesintisiz hale geldi. Marmaray, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında YHT ve ana hat trenlerine hizmet veriyor. Yüksek hızlı trenler, Marmaray'dan geçiş yaparak Halkalı'ya kadar ulaşırken gece saatlerinde de yük trenlerinin geçişi sağlanıyor. Marmaray'dan yurt içi ve yurt dışı yük trenleri geçiş yapıyor." ifadelerini kullandı.