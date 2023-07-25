Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı! 2023 MSB sınıflandırma sonuçları...
"Askerlik yerleri açıklandı mı 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanan celp ve sevk tarihleri kapsamında sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce asker adayı seçim ve sınıflandırma sonuçları için sorgulamalara başladı. Peki, askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte, askerlik yeri sorgulama e-devlet ekranı…
Askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı süreci asker adayları ile paylaştı.Nerede askerlik görevlerini yapacaklarını öğrenmek isteyen kişiler, araştırmalara hız kazandırdı. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı son dakika? İşte, e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı…
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak adayların askerlik yerleri 28 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ
Er (1'inci Grup) - 10 Ağustos 2023
Er (2'nci Grup) - 07 Eylül 2023
Er (3'üncü Grup) - 05 Ekim 2023
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.
AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.
Askerlik yerleri sorgulama işlemi, e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecek.
ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.
7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.
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- Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı! 2023 MSB sınıflandırma sonuçları...
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