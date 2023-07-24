Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta yapılacak? 24 Temmuz Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi...

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

"Ana gündem maddemiz deprem bölgesi"

Amaçlarının ilk bir sene içerisinde 319 bin deprem konutunu teslim etmek olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bölgede inşa edeceğimiz konut sayısı 143 bini köy evi olmak üzere, toplam 650 bindir. Şimdiye kadar inşa süreci başlayan konut, köy evi ve ahır sayısı 180 bini buldu. Evleri yıkılan vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümünün gelecek bayramı yeni yuvalarında karşılamasını hedefliyoruz. Hep söylediğimiz gibi, giden canlarımızı geri getiremeyiz ama maddi kayıplarımızı telafi edecek imkana ve kudrete sahibiz. Tarih boyunca nice badireler atlatmış, nice zorluklara göğüs germiş bir millet olarak, Allah'ın izniyle asrın felaketinin de üstesinden geleceğiz. Altyapısı ve üstyapısıyla şehirlerimizi eskisinden daha güvenli, daha canlı, daha dayanıklı hale getirene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız."

"Başkaları ne yaparsa yapsın, bizim ana gündem maddemiz deprem bölgesidir, deprem mağdurlarımızın sıkıntılarını çözmektir. Son Adıyaman ziyaretimizde vatandaşlarımızın yolumuzu keserek açtığı o pankartı asla unutmadık ve unutmayacağız. Depremzedelerimizi, iyilik etmeden başa kakan namertlere muhtaç eylemeyeceğiz. Sandıkta milletten yediği tokadın acısını afetzedelerden çıkaran faşist zihniyete rağmen, oylarının rengine ve siyasi tercihlerine bakmadan deprem bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya devam edeceğiz."