Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta yapılacak? 24 Temmuz Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi...
"Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. 3 Temmuz tarihinde bir araya gelen Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi hakkında detaylar araştırılıyor. Kabine gündeminde neler olacağı da merak konusu oluyor. Seçim öncesi aktarılan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konu başlıklarının masada olması bekleniyor. İşte, detaylar...
"Kabine Toplantısı bugün var mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Yeni Bakanlar Kurulu ile ekonomi konuları başta olmak üzere çalışmalara hızla başlayan Başkan Erdoğan seçim öncesi aktardığı projelerle gündemde. Peki, Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta? İşte, 24 Temmuz Kabine Toplantısı konuları...
KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine son dakika haberleri ile takip ediliyor. Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak 3 Temmuz 2023 tarihinde yapıldı.
Yeni Kabine Toplantısının 24 Temmuz tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Seçim öncesi açıklanan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi gibi konuların yanı sıra tamamlanmayı bekleyen taşerona kadro gibi konularda bekleyiş sürüyor.
Toplantının öncelikli gündemi dış politikadaki gelişmeler olacak. Ekonomi ve iç siyasete ilişkin başlıklar da değerlendirilecek.
SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI
"Ana gündem maddemiz deprem bölgesi"
Amaçlarının ilk bir sene içerisinde 319 bin deprem konutunu teslim etmek olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bölgede inşa edeceğimiz konut sayısı 143 bini köy evi olmak üzere, toplam 650 bindir. Şimdiye kadar inşa süreci başlayan konut, köy evi ve ahır sayısı 180 bini buldu. Evleri yıkılan vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümünün gelecek bayramı yeni yuvalarında karşılamasını hedefliyoruz. Hep söylediğimiz gibi, giden canlarımızı geri getiremeyiz ama maddi kayıplarımızı telafi edecek imkana ve kudrete sahibiz. Tarih boyunca nice badireler atlatmış, nice zorluklara göğüs germiş bir millet olarak, Allah'ın izniyle asrın felaketinin de üstesinden geleceğiz. Altyapısı ve üstyapısıyla şehirlerimizi eskisinden daha güvenli, daha canlı, daha dayanıklı hale getirene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız."
"Başkaları ne yaparsa yapsın, bizim ana gündem maddemiz deprem bölgesidir, deprem mağdurlarımızın sıkıntılarını çözmektir. Son Adıyaman ziyaretimizde vatandaşlarımızın yolumuzu keserek açtığı o pankartı asla unutmadık ve unutmayacağız. Depremzedelerimizi, iyilik etmeden başa kakan namertlere muhtaç eylemeyeceğiz. Sandıkta milletten yediği tokadın acısını afetzedelerden çıkaran faşist zihniyete rağmen, oylarının rengine ve siyasi tercihlerine bakmadan deprem bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya devam edeceğiz."
ULAŞTIRMA YATIRIMLARI
Başkan Erdoğan, her bayramda ulaştırma yatırımlarının ne kadar büyük bir hizmet olduğunun daha net görüldüğüne işaret ederek, daha önce trafikten ve bozuk yollardan dolayı eziyete dönüşen seyahatlerin, yatırımlar sayesinde artık keyifle yapıldığını söyledi.
"Yol medeniyettir" şiarıyla başlattıkları ulaştırma hamleleriyle Türkiye'ye çağ atlattıklarını belirten Erdoğan, otomobille 1,5 saat, feribotla 45-60 dakika süren İzmit Körfezi geçişini Osmangazi Köprüsü ile 5 dakikaya indirdiklerini anımsattı.
"TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK RAKAMINA ULAŞTIK"
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile boğaz geçiş süresini 6 dakikaya düşürdüklerini aktararak, "Osmangazi Köprüsü 24 Haziran Cumartesi günü 111 bin 770 araç geçişiyle bir rekora daha imza attı. Açılışından itibaren bugüne Osmangazi Köprüsü 70 milyon araç geçişiyle zamandan, yakıttan ve çevreden toplam 1,7 milyar dolarlık tasarruf sağladı." dedi.
1915 Çanakkale Köprüsünde de önceki yıla göre araç geçiş sayısında yüzde 55 oranında artış yakalandığını dile getiren Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ise günlük ortalama 100 binden fazla araç geçişiyle kamu özel işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı.
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