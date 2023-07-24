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Başkan Erdoğan'dan Lozan mesajı: Ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz

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Giriş Tarihi: 24.07.2023 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023
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Başkan Erdoğan’dan Lozan mesajı: Ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Lozan Anlaşması'nın yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan, "Lozan anlaşması ile elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken, yeni hamlelerle ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz." dedi.

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