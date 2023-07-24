24 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas kritik görüşme öncesi Ankara'da

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas kritik görüşme öncesi Ankara'da

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.07.2023
ABONE OL
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas kritik görüşme öncesi Ankara’da

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın yapılacak görüşme için Ankara'ya geldi. Görüşmede Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA