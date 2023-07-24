Pençe Kilit bölgesinden acı haber! Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can şehit oldu
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelen acı haberi duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can'ın şehit olduğu açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can'ın şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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