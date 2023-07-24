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CHP delege seçiminde kavga çıktı! Adana'da kavgaya polis müdahalesi...

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Giriş: 24.07.2023 21:43
Adana'nın Kozan ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı delege seçimlerinde kavga çıkarken polis olaya müdahale etti. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma fiziki şiddete dönüşünce delege seçimleri iptal edildi. İşte detaylar... .
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