CHP’li Karşıyaka Belediyesi’nde taksitli maaş isyanı: İşçiler tefecilerin eline düştü

Gerisi kaç taksitle yatacak? Biz bunu bilmiyoruz. Artık her ay maaşlar kaç taksitle ödenecek diye sormak istemiyoruz. Yeter artık, işçinin maaşını alacağını ödeyin.

Maaş ve geriye dönük alacaklarımız ödenene kadar pazartesiden itibaren her gün saat 13.15'te burada olacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz."