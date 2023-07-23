Başkan Erdoğan: Hatay’ın ana vatana katılmasının 84’üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum

Başkan Erdoğan, "Bu vesileyle, 'şahsi meselem' diyerek Hatay'a verdiği ehemmiyeti çok net bir şekilde ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ile bu milli dava için çabalayan herkesi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Hataylı tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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