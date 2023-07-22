Yerli ve milli hızlı trende sona doğru! Bakan Abdulkadir Uraloğlu tarih verdi: 2025’te başlayacak

MİLLİ ELEKTİRİKLİ TREN 56 GÜNDE %77 DOLULUKLA 70 BİN KİŞİ TAŞIDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Trenlerin 27 Mayıs 2023 tarihinde başladığı Adapazarı-Gebze arasında başladığı yolcu taşımacılığına başarıyla devam ettiğini hatırlatarak, "Milli Elektrikli Trenlerimiz 11 İstasyona uğrayarak 97 kilometre yol kat ediyor. Hizmete başladığı günden bugüne, 56 gün içerisinde 281 sefer yaptı, 27 bin 400 kilometre yol kat etti. 70 bin üstünde yolcumuza %77 kapasite doluluk oranı ile hizmet verdi. Bu ilk iki trenimize katılacak olan üçüncü tren setimizin fabrika testleri de başarıyla devam ediyor. Diğer setlerin ise montaj işlemleri sürüyor. Fabrika testleri devam eden 3. setimizi de 2023 yılının 3. çeyreğinde yolcu taşımacılığına hazır hale getirmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın demiryolu endüstrisi alanında bir dünya markası olduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen son 21 yılda yerli sanayimizi geliştirerek ürettiğimiz milli teknoloji ürünleriyle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduğumuz artık bilinen bir gerçek. Bugün Türkiye, kendi yerli gözlem ve haberleşme uydularını üretiyor. Tersanelerinde savaş gemilerini inşa ediyor. ATAK Helikopterleriyle, Silahlı-Silahsız Hava araçlarıyla gökyüzünde hâkimiyet kuruyor, Hava savunma sanayinde Dünya güç dengelerini değiştiren, muharebe alanında çığır açan teknolojiler geliştiriyoruz.

2007'de Bayraktar Mini İHA ile başlayan serüvenimiz, 2014'te Bayraktar TB2 ve 2019'da da Akıncı ile devam etti. İlk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma gökyüzünde boy gösterdi" ifadelerini kullandı.