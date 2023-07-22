Johnny Depp öldü mü, yaşıyor mu? Johnny Depp intihar mı etti? Otel odasında...
"Johnny Depp intihar mı etti son dakika?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Johnny Depp, kaldığı otel odasında baygın halde bulundu. Hayranları ise ortaya çıkan iddianın ardından konuya ilişkin detayları araştırıyor. Peki, Johnny Depp öldü mü, yaşıyor mu? İşte, cevabı...
"Johnny Depp intihar mı etti son dakika?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Dünyada ünlü şarkıcının konser için Macaristan'da bulunan Johnny Depp'in otel odasında baygın halde bulunduğu iddia edildi. Hayranları ise son dakika haberinin ardından konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, Johnny Depp öldü mü, yaşıyor mu? İşte, cevabı...
JOHNNY DEPP İNTİHAR MI ETTİ, NEDEN?
Konser için Macaristan'da bulunan dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Johnny Depp, kaldığı otel odasında baygın halde bulundu.
Johnny Depp'in yüksek doz uyuşturucu madde kullanımından dolayı komaya girdiği iddia edilirken intihar girişiminde bulunduğu da ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor.
Özellikle Karayip Korsanları'daki Jack Sparrow rolü ile hafızalara kazınan Johnny Depp son dönemlerde eski eşi Amber Heard ile yaşadığı boşanma süreci ile gündeme gelmişti.
Johnny Depp'in Macaristan konserinin ani bir karar ile iptal edilmesi soru işaretlerine yol açarken Daily News Hungary'nin iddiasına göre Johnny Depp otel odasında yüksek dozda uyuşturucu alarak intihar girişiminde bulundu.
Konu hakkında Johnny Depp tarafından herhangi bir açıklama gelmedi.
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