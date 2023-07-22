Johnny Depp öldü mü, yaşıyor mu? Johnny Depp intihar mı etti? Otel odasında...

Johnny Depp'in Macaristan konserinin ani bir karar ile iptal edilmesi soru işaretlerine yol açarken Daily News Hungary'nin iddiasına göre Johnny Depp otel odasında yüksek dozda uyuşturucu alarak intihar girişiminde bulundu.

Konu hakkında Johnny Depp tarafından herhangi bir açıklama gelmedi.