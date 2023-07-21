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Türkiye'de orman yangınları! Bakan Yumaklı son detayları paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.07.2023
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Türkiye’de orman yangınları! Bakan Yumaklı son detayları paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 10 günde 40 ilde 203 orman yangını çıktığını duyurdu. Bakan Yumaklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Son 10 günde 40 ilimizde 203 orman yangını meydana geldi. Her orman yangınında sadece ağaçlar yanmıyor, tüm ekosistem de yok oluyor. Bu suça sebep olmayalım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım. Orman yangınına sebep olanlar için önemli yaptırımlar olduğunu unutmayalım" dedi.

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