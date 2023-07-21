Twitter çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 21 Temmuz 2023 Twitter erişim sorunu...
"Twitter çöktü mü son dakika, neden açılmıyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyanın çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan Twitter'a erişimde son saatlerde aksaklıklar yaşandığı belirtiliyor. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor.
"Twitter çöktü mü son dakika, neden açılmıyor?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Twitter'a erişimde son saatlerde aksaklıklar yaşandığı belirtiliyor. Kullanıcılar ise sorunun ne zaman düzeleceğini sorguluyor. Peki, Twitter'a neden girilmiyor, ne zaman düzelecek? İşte, Twitter erişim sorunu hakkında detaylar...
TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?
Popüler sosyal medya platformu Twitter'da saat 16.00'dan itibaren bir sorun yaşandığı belirtiliyor. Bazı kullanıcılarTwitter'da tweet ve akış sorunu yaşadıklarını dile getiriyor.
Sorunun henüz nereden kaynaklandığı bilinmese de kullanıcı raporlarını bildiren Downdetector tarafından Twitter üzerinde bir problem olduğu tespit edildi.
Kullanıcılar "tweet ve yorum görüntülenemiyor" hatasıyla karşılaşıyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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