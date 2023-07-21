Twitter çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 21 Temmuz 2023 Twitter erişim sorunu...

Sorunun henüz nereden kaynaklandığı bilinmese de kullanıcı raporlarını bildiren Downdetector tarafından Twitter üzerinde bir problem olduğu tespit edildi.

Kullanıcılar "tweet ve yorum görüntülenemiyor" hatasıyla karşılaşıyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.