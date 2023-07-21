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PKK'nın finans yapılanmasına ağır darbe!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.07.2023 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
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PKK’nın finans yapılanmasına ağır darbe!

Konya'da terör örgütü PKK'nın, yurt dışında bağlantılı oldukları dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları, örgüt üyesi ve ailelerine yardım olarak dağıttığı belirlenen G.K., Konya'da yakalandı.

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