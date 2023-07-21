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Başkan Erdoğan Zelenskiy ile telefonda görüştü! Gündem Tahıl Koridoru Anlaşması...

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Giriş Tarihi: 21.07.2023 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
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Başkan Erdoğan Zelenskiy ile telefonda görüştü! Gündem Tahıl Koridoru Anlaşması...

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Başkan Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüğü belirtildi. Yapılan açıklamada görüşmede Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele alındığı ifade edildi. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması üzerine değerlendirme yapılırken İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

"ANLAŞMANIN UZATILMASI DETAYLICA ELE ALINDI"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin talebi üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, liderler Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti." ifadeleri kullanıldı.

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